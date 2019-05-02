Миссия ООН: власти не сделали все необходимое для расследования событий 2 мая в Одессе

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявляют, что украинские правоохранительные органы не сделали все необходимое для обеспечения безотлагательного, независимого и непредвзятого расследования убийств и насильственных смертей 2 мая 2014 года в Одессе.



"ММПЧУ с обеспокоенностью отмечает, что власти не сделали все необходимое для обеспечения безотлагательного, независимого и непредвзятого расследования убийств и насильственных смертей, имевших место в ходе насилия 2 мая 2014 года, и соответствующего уголовного преследования за эти действия", - говорится в аналитической записке Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, представленной в четверг в Одессе.



В ООН констатировали, что пять лет спустя никто не привлечен к ответственности. "Некоторые уголовные производства, зарегистрированные после этих трагических событий, застряли на этапе досудебного расследования, другие – на этапе судебного разбирательства, из чего можно предположить об отсутствии со стороны властей реальной заинтересованности в обеспечении справедливости для жертв и привлечения виновных к ответственности", - говорится в записке.



В Мониторинговой миссии выразили обеспокоенность тем, что расследование полицией столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов, "может не соответствовать критериям независимости и непредвзятости, учитывая утверждения о возможной причастности правоохранительных органов к этому делу".



Кроме того, в ООН отмечают, что расследование столкновений в центре города представляется избирательным.



"Из 29 лиц, которым предъявлено обвинение в связи с вышеупомянутыми столкновениями, 28 являются сторонниками федерализации. В то же время, пять лет спустя, полиция не установила конкретных лиц, ответственных за пожар в Доме профсоюзов", - рассказали в ММПЧУ.

