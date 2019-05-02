В штабе Зеленского пообещали инаугурацию, которой на Украине еще не было

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обещает провести такую процедуру принятия присяги новым главой государства, которой в стране еще не было, сообщил член штаба Юрий Костюк. "Пока не знаем (дату инаугурации – Прим. ред.)… А как готовимся - думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура (в Раде – Прим. ред.), которую мы уважаем.

Мы, кстати, думали, что можно вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом - мы еще что-нибудь придумаем", - сказал Костюк в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованному в четверг.



"Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересное", - добавил он.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Зеленского во втором туре поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.



Согласно украинскому законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины". При этом точную дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением.

