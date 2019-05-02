СМИ: Трамп не поддерживает вариант с военной операцией против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию против Венесуэлы, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.



"По словам нынешних и бывших советников (Д.Трампа - ИФ), Трамп продемонстрировал мало желания вторгаться в Венесуэлу, хотя он уже ввел санкции против Кубы, которую администрация США обвиняла в контроле венесуэльских военных, и угрожает ввести еще", - отмечает издание.



"Президент неоднократно говорил другим, что Болтон хочет втянуть его в войны", - указывает при этом Washington Post.



В то же время, утверждает газета, позиция Дж.Болтона, получившего широкие полномочия по вопросу Венесуэлы, вызвала раздражение в Белом доме и за его пределами. В частности, конфликт вокруг Венесуэлы возник между сотрудниками Дж.Болтона и заместителем председателя объединенного комитета начальника штабов США Полом Сельвой.



Однако Дж.Болтон ранее выражал удовлетворение главой Южного командования США адмиралом Крейгом Феллером, который, по словам советника, готовит подчиненные ему войска к отражению угрозы со стороны Венесуэлы. Но, как отмечает Washington Post, сам К.Феллер, отвечая на вопрос о возможной роли войск США в свержении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предпочел сделать упор на дипломатическом подходе к урегулированию кризиса в Венесуэле.



Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.



Во вторник, 30 апреля, венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.



Во вторник и в среду в Венесуэле проходили акции протеста и демонстрации сторонников как оппозиции, так правительства.

