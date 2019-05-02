Посольство США приветствует реорганизацию ГФС в налоговую и таможенную службы

Посольство Соединенных Штатов Америки приветствует реорганизацию Государственной фискальной службы (ГФС) в Государственную налоговую и Гостаможенную службы невзирая на "ненадлежащие судебные решения".



"Прозрачные налоговые и таможенные администрации являются ключевыми для внутреннего международного делового доверия к Украине. Мы поддерживаем усилия Минфина Украины, направленные на реорганизацию и заполнение руководящих должностей в обоих службах, несмотря на ненадлежащие судебные решения", – сказано в сообщении американского посольства в микроблоге Twitter.



Как сообщалось, 23 апреля 2019 года прошел заключительный этап конкурса на должность главы Госналоговой службы, по итогам которого Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рекомендовала Кабинету министров назначить на эту должность заместителя министра финансов Сергея Верланова. Однако уже на следующий день Окружной административный суд Киева сообщил о получении заявления об обеспечении иска от экс-главы ГФС Романа Насирова с просьбой запретить Кабинету министров принимать решение относительно назначения главы Государственной налоговой службы (ГНС). При этом в суде отметили, что оценивают его правовые основания.



В то же время конкурс по отбору главы Гостаможенной службы Окружной админсуд Киева заблокировал судебным решением по заявлению нардепа из фракции "Блок Петра Порошенка" Андрей Антонищака.

