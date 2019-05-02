ЕК продолжит работу по обеспечению энергобезопасности Украины

ЕС продолжит работать с США по вопросу энергетической безопасности на Украине, заявил в четверг еврокомиссар по вопросам энергетики Ариас Каньете.



"ЕС продолжит работать с США по вопросам энергетической безопасности стран, не входящих в ЕС. Хочу упомянуть Украину. У нас идет продуктивный диалог о необходимости для Украины завершить реализацию энергетических секторальных реформ, в особенности тесно мы работаем с международными партнерами по разделению функций "Нафтогаза", чтобы обеспечить полностью конкурентоспособный прозрачный газовый рынок на Украине", - заявил он, выступая на конференции по СПГ в Брюсселе.



Он призвал "обратить повышенное внимание на ситуацию с обеспечением энергетической безопасности на Украине".



В январе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча РФ, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом". Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные вехи.



По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Продолжить трехсторонние обсуждения на уровне министров стороны планируют в мае.

