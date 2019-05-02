Порошенко хочет создать "новую проевропейскую партию"

Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов главы государства Владимиру Зеленскому, намерен создать объединенную проевропейскую партию на базе "Блока Петра Порошенко" перед парламентскими выборами, заявил первый зампредседателя фракции БПП в Верховной раде Игорь Кононенко.

Ранее издание "theБабель" со ссылкой на источник во фракции сообщило, что Порошенко провел закрытую встречу с депутатами, где заявил о намерении "перезапустить" партию.



"Могу анонсировать полную перезагрузку нашей партийной вертикали, исходя как раз из идеологических принципов. На сегодняшний день мы, по сути, единственная в чистом виде идеологическая партия", - сказал Кононенко в интервью газете "Сегодня", комментируя возможное создание новой проевропейской партии, которую возглавит Порошенко.



По его словам, между первым и вторым туром президентских выборов о готовности присоединиться к партии Порошенко заявили люди, ранее занимавшие нейтральные позиции, что стало для ее руководства неожиданностью. "Поэтому волну, которая пошла, мы намерены удержать. Сейчас наша команда проводит работу над ошибками, результат выборов показал, где у нас слабые места. Мы готовимся к съезду", - отметил Кононенко.



Он уточнил, что переговоры о создании объединенной партии на тех же принципах велись и два года назад, но не были успешными. "Порошенко анонсировал, что мы хотим объединить все проевропейские силы. Всех общественных деятелей и организации, политиков и экспертов, которые исповедуют те же принципы, что и мы, приглашаем совместно идти на выборы", - пояснил Кононенко.



Очередные выборы в парламент Украины запланированы на осень. "Блок Петра Порошенко" сейчас имеет самую большую фракцию в Раде, а партия избранного главы государства Зеленского "Слуга народа" появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами. При этом, согласно украинской конституции, большинство кадровых решений президент обязан согласовывать с Радой.

