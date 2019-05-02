Зеленский не готов назвать кандидатов на ключевые должности до инаугурации

Зеленский не готов назвать кандидатов на ключевые должности до инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский до инаугурации не планирует представлять обществу кандидатуры руководителя СБУ, генпрокурора, министра обороны и МИД, начальника Генштаба и других. Об этом рассказал сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк в интервью УП.

"Как только команда зайдет в Администрацию Президента, появится доступ к определенной информации", - сказал он.

Костюк отметил, что пока у команды Зеленского нет возможности полноценно проверить кандидатов. "Да. Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело - назвать этого человека, а другая - назначить. Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть - проверить, есть ли у них родственники в России, их бэкграунд, какова реальная их биография. в том числе, нам кажется, что должна быть проверка не только спецслужб, но и со стороны общественности. Сегодня общественные активисты пользуются в обществе большим уровнем доверия и находят скелеты в шкафу лучше, чем кто-либо. Поэтому, когда будет полноценная проверка, тогда этих людей можно будет называть", - отметил он.