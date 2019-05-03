Вышел трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки»

На YouTube-канале Hulu вышел первый полноценный трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки», основанного на одноименном романе Маргарет Этвуд.



«Ересь. За это тебя и наказывают. Не за участие в сопротивлении. Потому что официально сопротивления нет. Не для того, чтобы помочь людям уйти, потому что официально такого понятия, как побег, не существует. Если я хочу перемен, то мне нужны союзники. Влиятельные союзники», — говорит героиня Элизабет Мосс в ролике.



В новом сезоне герои будут продолжать бороться против тоталитарной системы антиутопического государства Галаад и, судя по трейлеру, грядет масштабное восстание.



