В ближайшие дни будет тепло, но ожидаются дожди

В ближайшие сутки, 3 мая, погоду на Украине будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, на западе страны - атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр. Ночью - без осадков, лишь в Карпатах небольшой дождь, днем по всей Украине, кроме южных областей, небольшие, в западных областях умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-12°, днем 16-21°, в южных областях до 24°.

В Киеве ночью - без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 8-10°, днем 18-20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве днем 3 мая самая высокая температура была зафиксирована на отметке 30,2 градусов тепла в 2018 году, а самая низкая ночью на отметке 0,8 градусов мороза в 1935 и 1965 годах.



В субботу, 4 мая, на большей части территории Украины, кроме большинства южных и восточных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°; днем 19-24°, в западных, северных областях и на побережье морей 13-18°.



В Киеве 4 мая - кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 16-18°.

