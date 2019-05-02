В ДНР опровергли заявление Украины о захвате территории в Донбассе

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергает заявление командующего операцией объединенных сил Украины Сергея Наева о взятии под контроль Киева 24 квадратных километров территории в Донбассе.



Ранее командующий операцией объединенных сил Украины Наев заявил, что украинские силовики за год взяли под свой контроль около 24 квадратных километров в Донбассе, в том числе три населенных пункта.



"Подобные заявления - не что иное, как очередная пиар-акция Наева в попытке поднять собственный имидж, на сей раз приуроченная к годовщине смены формата АТО на ООС. Все подобные заявления украинской стороны вызывают, как минимум, сомнения и не соответствуют действительности. Подразделения Народной милиции уверено удерживают занимаемые позиции", - сказал представитель управления Народной милиции ДНР.

