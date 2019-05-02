Советник Зеленского не исключил частичной амнистии для ополченцев

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин не исключает применения частичной амнистии к участникам конфликта в Донбассе.



Еще до второго тура Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу. Он также заявил, что в случае победы на выборах, не подпишет закон об амнистии для ополченцев.



"Амнистия может касаться какой-то общей части людей, которые, возможно, приняли не совсем правильное решение", - сказал Апаршин в интервью интернет-изданию "Апостоф", опубликованном в четверг. Он добавил, что амнистия не коснется тех, кто "убивал людей".



ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%. Согласно украинскому законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины". При этом точную дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением.

