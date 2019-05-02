Партии Зеленского и Бойко лидируют в парламентском рейтинге

Партия новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" занимает первое место в парламентском рейтинге, ее готовы поддержать более 27,9% граждан, на втором месте партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа – За жизнь", ее готовы поддержать 15,8%, следует из данных социологического опроса, проведенного международным исследовательским центром BURI-Украина после президентских выборов.



Данные опроса обнародовал телеканал NewsOne. Согласно опросу, партия Зеленского "Слуга народа" занимает первое место в парламентском рейтинге с результатом 27,9%. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заняла второе место, у нее 15,8%. "Блок Петра Порошенко" находится на третьей позиции, его поддержали 13,2% респондентов. У партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" четвертое место, за нее готовы проголосовать 12,4% граждан.



Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер: "Радикальная партия" Олега Ляшко – 4,9%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 4,8%, "Сила и честь" Игоря Смешко – 4,2%, "Свобода" Олега Тягныбока – 3,8%, "Оппозиционный блок – партия мира и развития" Александра Вилкула и Евгения Мураева – 1,9%, "Самопомощь" Андрея Садового – 1,5%.



Выборы в парламент Украины запланированы на осень.



Опрос проводился методом комбинированного интервью с 23 по 30 апреля, после президентских выборов, во всех регионах Украины, кроме неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Опрошены 2024 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

