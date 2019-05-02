После выходных на Украине существенно подорожало горючее

За "длинные выходные" 27 апреля - 2 мая стоимость горючего и дизтоплива на автозаправках на Украине выросла на 0,5-1 грн/л. Об этом передает "Нефтерынок" со ссылкой на консалтинговую компанию UPECO, занимающуюся ежедневным ценовым мониторингом рынка нефтепродуктов.



На АЗС ANP, "Авиас", 27 апреля, цены на бензин и дизельное топливо выросли на 50 копеек/л. Также цены выросли на АЗС сети UKRNAFTA. В результате стоимость топлива в крупнейшем объединении сетей в Украине установилась на уровне:



А-92 – 28,95 грн/л (АЗС UKRNAFTA – 29 грн/л) ,

А-95 – 29,95 грн/л (30 грн/л),

А-95 Energy – 30,45 грн/л (30,50 грн/л),

ДТ – 30 грн/л.



На заправках Shell в Киеве цены выросли на 50-60 коп./л, до:



А-92 – 30,29 грн/л,

А-95 – 31,89 грн/л,

А-95 Премиум – 34,39 грн/л

ДТ – 30,89 грн/л.



В сети UPG произошло подорожание на 30 коп./л, до:



А-92 – 28,40 грн/л,

А-95 – 29,40 грн/л,

ДТ – 28,40 грн/л.



На столичных АЗС "БРСМ-Нафта" топливо подорожало на 40-50 коп./л, до:



А-92 – 26,29 грн/л,

А-95 – 27,29 грн/л,

А-95 Премиум – 28,79 грн/л,

ДТ – 26,99 грн/л,

ДТ Премиум – 27,79 грн/л.



Также цены выросли во многих крупных сетях, таких как: SOCAR, Parallel, Neftek, "РУР Групп", Amic Energy, "Автотехсервис", "Автотранс", BVS, "Катрал", Marshal, Chipo, Jazz Oil и др.



Таким образом, по состоянию на 2 мая средние цены на топливо на заправках в Украине выросли до:



А-92 – 29,02 грн/л,

А-95 –30,14 грн/л,

А-95 Премиум – 31,15 грн/л,

ДТ – 29,65 грн/л,

ДТ Премиум – 30,64 грн/л.



На Украине в период с 1 марта по 1 апреля 2019 года запасы моторного бензина сократились на 8,4%. В то же время запасы дизтоплива по сравнению с данными на 1 марта 2019 года увеличились на 2,9% и сейчас составляют 392,6 тыс. тонн.

