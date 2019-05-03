Money24 выдал 30 тысяч онлайн кредитов в 2018 году

Компания Money24 - один из старейших сервисов онлайн микрокредитования выдала за 2018 год более 30 тысяч займов. Такой результат был получен в условиях жесткой конкуренции между крупнейшими компаниями кредитования.



Компания Money24 специализируется на услугах онлайн кредитования с выплатой денежных средств на банковскую карту. Данный вид денежных займов появился в Украине сравнительно недавно, но сразу прочно укрепился в финансовой системе Украины. Такая форма кредитования пришла в Украину из Великобритании, где была придумана Эрролом Дамелином и Джонти Гурвитцем 13 лет назад.

Что нужно знать о МФО компаниях

МФО – это небольшие FinTech компании, в которых можно получить кредит онлайн на банковскую карту через интернет. МФО работают на одном рынке, совместно с банками, предоставляют одинаковые услуги, и соответственно, регулируются отдельным органом – Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Но одинаковые услуги не означают одинаковый принцип. Там, где банки отказывают, МФО компании готовы кредитовать, и делают это. Одним из самых существенных отличий компаний онлайн кредитования является принципиальный подход, и готовность предоставлять денежные займы без справки о доходах, поручителей, и даже, при наличие незакрытых кредитов.

Компании интернет кредитования предлагают свои услуги абсолютно всем категориям населения, независимо от наличия финансовых проблем.

Чтобы получить деньги (как правило, сумма кредита выплачивается на банковскую карту клиента) необходимо порядка 15 минут. В редких случаях, срок оформления затягивается на больший срок.

Чтобы получить микрокредит онлайн в МФО необходим абсолютный минимум документов, обычно, паспорт и идентификационный код. Возможности некоторых компаний позволяют кредитовать без справок и документов.

Как получить кредит в Money24

Чтобы получить кредит онлайн на карту с помощью сервиса кредитования Money24, необходимо сделать три обязательных вещи: заполнить заявку, зарегистрироваться, указав свои персональные данные, затем получить решение и подтвердить договор. Сделать это сможет любой совершеннолетний пользователь. Для получения средств необходимо иметь банковскую карточку и электронную почту. Что касается условий кредитования, они следующие: