Money24 выдал 30 тысяч онлайн кредитов в 2018 году
Компания Money24 - один из старейших сервисов онлайн микрокредитования выдала за 2018 год более 30 тысяч займов. Такой результат был получен в условиях жесткой конкуренции между крупнейшими компаниями кредитования.
Компания Money24 специализируется на услугах онлайн кредитования с выплатой денежных средств на банковскую карту. Данный вид денежных займов появился в Украине сравнительно недавно, но сразу прочно укрепился в финансовой системе Украины. Такая форма кредитования пришла в Украину из Великобритании, где была придумана Эрролом Дамелином и Джонти Гурвитцем 13 лет назад.
Что нужно знать о МФО компаниях
МФО – это небольшие FinTech компании, в которых можно получить кредит онлайн на банковскую карту через интернет. МФО работают на одном рынке, совместно с банками, предоставляют одинаковые услуги, и соответственно, регулируются отдельным органом – Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
Но одинаковые услуги не означают одинаковый принцип. Там, где банки отказывают, МФО компании готовы кредитовать, и делают это. Одним из самых существенных отличий компаний онлайн кредитования является принципиальный подход, и готовность предоставлять денежные займы без справки о доходах, поручителей, и даже, при наличие незакрытых кредитов.
- Компании интернет кредитования предлагают свои услуги абсолютно всем категориям населения, независимо от наличия финансовых проблем.
- Чтобы получить деньги (как правило, сумма кредита выплачивается на банковскую карту клиента) необходимо порядка 15 минут. В редких случаях, срок оформления затягивается на больший срок.
- Чтобы получить микрокредит онлайн в МФО необходим абсолютный минимум документов, обычно, паспорт и идентификационный код. Возможности некоторых компаний позволяют кредитовать без справок и документов.
Как получить кредит в Money24
Чтобы получить кредит онлайн на карту с помощью сервиса кредитования Money24, необходимо сделать три обязательных вещи: заполнить заявку, зарегистрироваться, указав свои персональные данные, затем получить решение и подтвердить договор. Сделать это сможет любой совершеннолетний пользователь. Для получения средств необходимо иметь банковскую карточку и электронную почту. Что касается условий кредитования, они следующие:
- Максимальная сумма кредитного займа составляет 20000 гривен.
- На первый кредит предоставляется скидка 50%.
- Ставка кредитования составляет 39,7% в месяц.
- Максимальный срок кредитования не превышает 30 дней.
- Размер пени при просрочке составляет 3%.