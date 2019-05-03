Вышел трейлер "Ядовитой розы" с Траволтой и Фриманом

В Сети появился дублированный трейлер триллера "Ядовитая роза", в котором главные роли исполняют Морган Фриман и Джон Траволта. Ролик был опубликован на YouTube-канале Kinomania Films Distribution.



Режиссерами фильма выступили Франческо Синкуемани, Джордж Галло, Лука Гилберто.







Лента рассказывает историю футбольной звезды, которая работает частным детективом. Герой пытается забыть горечь своих неудач с помощью алкоголя и азартных игр. В определенный момент ему приходится столкнуться с делом, стандартным на первый взгляд, однако приведшим его к дюжине кровавых преступлений.



Выход фильтма в украинский прокат состоится 23 мая этого года.

