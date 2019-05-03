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- Вышел трейлер "Ядовитой розы" с Траволтой и Фриманом
Вышел трейлер "Ядовитой розы" с Траволтой и Фриманом
В Сети появился дублированный трейлер триллера "Ядовитая роза", в котором главные роли исполняют Морган Фриман и Джон Траволта. Ролик был опубликован на YouTube-канале Kinomania Films Distribution.
Режиссерами фильма выступили Франческо Синкуемани, Джордж Галло, Лука Гилберто.
Лента рассказывает историю футбольной звезды, которая работает частным детективом. Герой пытается забыть горечь своих неудач с помощью алкоголя и азартных игр. В определенный момент ему приходится столкнуться с делом, стандартным на первый взгляд, однако приведшим его к дюжине кровавых преступлений.
Выход фильтма в украинский прокат состоится 23 мая этого года.
Источник: Корреспондент
13:31