Как обезопасить себя от весенней простуды

Медики констатируют: сейчас особо опасное время, с точки зрения, развития простудных заболеваний. Использование кондиционеров на фоне повышения температуры за окном грозит переохлаждением. Врач-терапевт общей практики Амина Кузамишева советует настроить работу кондиционера так, чтобы поток воздуха шел вверх, а не на человека. Максимально низкая температура - 21–22 градусов по Цельсию, пишет "Вечерняя Москва".



Комментирует врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов: "Солнце пригревает, и люди начинают раздеваться раньше, чем это позволяет погода. И ветер может быть очень холодным. Весенняя погода коварна: человек потеет на солнце, а потом его продувает. Вот вам и простуда, а может случиться и миозит - воспаление мышц. Чтобы не простыть, лучше носить с собой сменную одежду. На случай, если похолодает или будет сильный ветер, важно иметь в запасе легкую куртку. Надо подстраиваться под погоду. Если вы переоденетесь в сухую одежду после того, как пропотели, то не заболеете".



И ни в коем случае нельзя сидеть на холодных поверхностях. В частности, не стоит сидеть на земле во время пикников на природе. Опасность несут и холодные напитки. "Важно не пить ледяную воду залпом, особенно газированную. Когда холодная газировка попадает в пищевод, она начинает стремительно расширяться, на слизистой оболочке появляются трещины. Это называется синдромом Бурхаве, очень распространенный случай в клинической практике", - поясняет Водовозов.

