Выявить опасный вирус можно в домашних условиях

Женщины, которые по каким-то причинам не могут или не хотят сдавать мазок на выявление вируса папилломы человека, теперь получат возможность проводить анализ дома. Как передает BBC, узнать о наличии или отсутствии вируса в теле возможно по анализу мочи.



Напомним, что данный вирус повышает риск развития рака шейки матки. И анализы, проводимые посредством исследования материала, забранного мазком, позволяют предотвратить до 75% случаев рака шейки матки. Они дают возможность выявить пагубные изменения еще до развития рака.



Университет Манчестера предлагает внедрять домашние тесты, анализирующие мочу. Был проведен эксперимент с участием 104 женщин. Их попросили опробовать тесты и пройти стандартную процедуру забора мазка. Оказалось, домашний тест не уступал по точности клиническому анализу.

