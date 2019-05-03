Песни Победы: послание сыновьям от Ирины Билык, посвящение тренеру от Олега Карамазова и история отца Владимира Гришко

В большом праздничном концерте «Победа. Одна на всех», который «Интер» покажет 9 мая в 20:30, прозвучат известные военные песни и современные произведения о войне. В каждой песне – частичка нашей истории. Популярные украинские артисты рассказали, какие композиции исполнят в концерте ко Дню Победы, и поделились личными переживаниями и эмоциями, которые вызывают у них строки этих произведений.

Ирина Билык: « Я всегда с огромным трепетом выступаю на концертах телеканала «Интер», посвященных Дню Победы. Военные песни – особенные. Несколько лет назад в концерте к 9 Мая я исполнила «Катюшу» – и видео этого выступления собрало миллионы просмотров на YouTube. Его оценили люди из разных стран и континентов: Европы, Америки, Австралии. В этом году в концерте «Победа. Одна на всех» я спою две песни: «Синий платочек» и «Ты подрастай, сынок». Последняя композиция меня очень тронула, просто до слез! Во время выступления я все время мысленно обращалась к своим сыновьям – маленькому Табризу и старшему Глебу. А «Синий платочек» – песня, известная в исполнении моей любимой певицы Клавдии Шульженко. Я прочитала ее биографию и могу сказать, что наши судьбы в чем-то похожи. Я горжусь, что мне доверили исполнять песню этой легендарной женщины ».

Телеведущий Андрей Доманский также выйдет на сцену в качестве исполнителя и споет две песни: «Ты одессит, Мишка» Леонида Утесова и «Я не видел войны». «Ты одессит, Мишка» – одна из моих любимых песен, я ее часто напеваю. Очень хорошо знаю ее в исполнении Леонида Утесова, поэтому сначала возник соблазн ему подражать. Но у этого артиста настолько яркая манера, что копировать его – заведомо проигрышное дело. Поэтому в концерте мы обыграли эстрадный шлягер, сделав из него документальную хронику о жизни некоего юного Михаила, который родился в Одессе, здесь его застала война, он пошел на фронт и вернулся в родной город победителем. Знаменитое произведение зазвучало по-новому. А вот песню «Я не видел войны» я раньше не слышал. Она не очень известна. Это рассказ от имени человека, который через историю своей семьи проживает внутри себя ужасы войны».

Группа «Братья Карамазовы» исполнит композицию Гарика Сукачева «Победа за нами» – о трагедии киевских динамовцев, расстрелянных в немецком концлагере. « Эта песня – об историческом «Матче смерти», который состоялся в Киеве в 1942 году между командой бывших игроков киевского «Динамо» и командой немецких офицеров, – рассказывает Олег Карамазов. – Наши победили, но после этого матча многие киевские футболисты оказались в концентрационных лагерях, некоторые были расстреляны. В детстве я мечтал стать футболистом, профессионально занимался футболом в киевской спортшколе, там меня тренировал Макар Михайлович Гончаренко – один из участников того «Матча смерти». Прошло столько лет, и вот – мне досталась песня «Победа будет за нами» о тех событиях. Очень волнительно было ее исполнять. Макар Михайлович стоял у меня перед глазами, как и все ребята, которые участвовали в том матче».

Сергей Гладыр в дуэте с Наталией Валевской исполнит песню «На всю оставшуюся жизнь». Певец признался, что строчки этого произведения напомнили ему историю его родного деда: « Мой дед воевал и даже получил медаль «За отвагу» . Правда, саму медаль он потерял, но остались документы, где подробно описано, за что дед получил награду. В песне «На всю оставшуюся жизнь» есть слова: «Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?» Так и у деда было. Он до последнего боролся с фашистами, даже раненый не хотел покидать поле сражения. С трудом удалось забрать его в санчасть. Я горжусь своим дедом! И песню в концерте ко Дню Победы я пел в память о нем».

Дуэт «Анна-Мария» также споет две песни: «На безымянной высоте», во время которой на сцену выйдут все артисты с портретами своих родственников-фронтовиков, и малоизвестную версию композиции «Журавли». «Многие знают эту песню как состоящую из двух куплетов, но на самом деле в этом произведении три куплета. И мы в концерте ко Дню Победы исполним полную версию «Журавлей», – рассказывает Мария Опанасюк. – Когда мы поем эту песню, то думаем о своих близких. У каждого есть те, кто ушел насовсем, но мы надеемся, что они где-то рядом». Девушки признаются, что не могли сдержать слез уже во время записи «Журавлей» в студии. «Приходилось часто останавливаться из-за того, что голос начинал дрожать от слез, – рассказывает Анна Опанасюк. – Руководитель редакции музыкальных программ «Интера» Олег Яковлев умеет найти такие слова, чтобы погрузить артиста в атмосферу песни, усилить эмоции. Перед записью «Журавлей» он нам сказал: «Когда вы будете петь, подумайте о том, что ветеранов с каждым годом становится все меньше. В прошлом году на концерте ко Дню Победы в зале присутствовало больше ветеранов, чем в этом. Для многих из них прошлый концерт стал последним. Пойте для тех, кого не стало. И для тех, кто, возможно, не сможет прийти на концерт в следующем году».

Конечно же, концерт к 9 Мая не обойдется без знаменитой песни «День Победы». Она прозвучит в исполнении Владимира Гришко . Также народный артист Украины споет «Ой, Дніпро, Дніпро». « Песня «День Победы» – сакральное, монументальное произведение. В нем – нетленный подвиг солдат. Я передаю эти эмоции из поколения в поколение. 9 Мая – праздник со слезами на глазах. Это слезы победителей, слезы радости. Наш великий народ победил в этой страшной войне, прогнав фашистскую чуму. Мой отец Даниил Никитович Гришко тоже воевал. Он горел в танке под Курской дугой. Сам был в огне, но вытягивал из горящего танка своих сослуживцев. Песня «Ой, Дніпро, Дніпро» тоже получилась монументальной. Когда пел, вспоминал рассказ отца о форсировании Днепра: он говорил, что берега Днепра были красные от крови погибших героев ».

Не пропустите большой праздничный концерт «Победа. Одна на всех» – 9 мая в 20:30 на телеканале «Интер».