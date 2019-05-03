Во Львове отравились 57 нацгвардийцев

В одной из частей Национальной гвардии во Львове массово отравились военнослужащие. Об этом УНН сообщили в Западном территориальном управлении Нацгвардии Украины.



"В медицинский пункт воинской части 4114 29 апреля обратились 27 военнослужащих с жалобами на плохое самочувствие, с признаками расстройств пищеварения. Всех военнослужащих отправили в военный госпиталь в городе Золочев.



На следующий день, для локализации возможной инфекции, в госпиталь были отправлены еще 30 военнослужащих с вероятными признаками. Накануне почти все военнослужащие находились на службе по охране общественного порядка в городе Львове, к некоторым приезжали родственники", - сообщили в пресс-службе Западного территориального управления Нацгвардии Украины.



В Управлении заверили, что все продукты питания, поступающие на обеспечение военной части, проходят входной контроль и их качество подтверждается сопроводительными документами.



"В военной столовой питается более 300 человек, поэтому говорить о том, что военнослужащие съели некачественные продукты питания в столовой, нет оснований", - считают в Нацгвардии.



В столовой воинской части были отобраны пробы пищевых продуктов, готовой пищи, смывы и прочее. Результаты будут известны в ближайшее время. На сегодня состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. По данному факту назначено служебное расследование.

