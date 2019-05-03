Коломойский пообещал не обращаться к Зеленскому с просьбами

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не будет обращаться к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбами.



Об этом он рассказал в интервью "Bihus.info".



"Просьба? Да я даже обращаться к нему не буду, мне ничего от него не надо. Коломойский самодостаточный человек, ему ничего ни от кого не надо. Он ни к кому никогда ни с какими просьбами не обращался", - ответил он на вопрос, может ли Зеленский "послать на хер Коломойского", если он будет обращаться с избыточными просьбами.



"Я бизнесом занимаюсь с молодых ногтей и никогда ни к кому... мы сами всегда пробивались в этой жизни и власть нам никогда не содействовала – главное, чтобы не мешала", - заявил Коломойский.



Он повторил, что Зеленский не является его марионеткой, назвав эти обвинения лишь частью предвыборной кампании.



Ранее в интервью Коломойский заявил, что президент Петр Порошенко проиграл президентские выборы в Украине, потому что у него не было телеканала "1+1".

