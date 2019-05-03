Мировые цены на нефть продолжили падение

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в пятницу утром упали в цене до 70,37 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.



По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,54%.



При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 61,59 доллара за баррель, потеряв 0,36%.



Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.



Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

