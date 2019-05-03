В США готовятся лицензировать вакцину против АЧС

Еще несколько шагов и в США будет одобрено экспериментальную вакцину против африканской чумы свиней, созданную на основе из изолята Georgia 2007 от болгарской фармацевтической компании Huvepharma EOOD. Об этом сообщает Agrarheute, передает УНН.



Лицензировать экспериментальную вакцину будет Министерство сельского хозяйства США (USDA).



Если в течение 30 дней не будет доказательств или аргументов, выдача патента на вакцину нарушает действующее законодательство, лицензия будет предоставлена, уточняется в сообщении.



Вместе с тем, интенсивное исследование вакцины АЧС сегодня также происходит и в Испании. Однако, по мнению экспертов, понадобится еще некоторое время, прежде чем на рынке такие “лекарства” станут доступными.



В общем, испанские исследователи из CISA-INIA и Мадридского университета работают над созданием вакцины против АЧС уже несколько лет. Теперь же, найдено транснациональную компанию, которая готова сделать инвестиции в массовое изготовление спасительного средства для свиней.



Напомним, как писал УНН, сегодня вакцины от АЧС в мире не существует.



“Если разработчикам действительно удастся создать вакцину от АЧС — это станет настоящим прорывом, который сэкономит миллионы долларов различным государствам мира”, — отметил по этому поводу нардеп Сергей Тригубенко.



Уточним, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев этого вируса.

