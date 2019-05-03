Космическая капсула Crew Dragon разрушена - SpaceX

Космическая капсула Crew Dragon, которая должна была доставить людей на Международную космическую станцию, была разрушена, говорится на сайте телеканала "Настоящее время" со ссылкой на компанию Илона Маска SpaceX.



"В компании случившееся назвали "аномалией", - говорится в опубликованном сообщении.



17-й по счету запуск грузовика к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX был запланирован на 03:11 по восточно-американскому времени (10:11 кв) с 40-го пускового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Космический корабль должен был доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

