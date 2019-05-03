В Киеве пьяный мужчина с гранатой приставал к девушкам

Полицейские задержали пьяного мужчину с гранатой возле супермаркета в Киеве. Об этом сообщает Информатор.



Инцидент произошел в четверг, 2 мая, примерно в 22:30 на улице Березняковской. Прохожие увидели мужчину с боевой гранатой и вызвали патруль.



По словам свидетелей, между пьяным парнем и парой влюбленных начался скандал, когда парень защищал свою девушку от приставаний. При этом мужчина не угрожал взорвать гранату, просто конфликтовал с парнем.



Когда приехали правоохранители нарушитель рассказал, что он выгуливал собаку и захотел выпить водки, но он не признался, откуда взял гранату.



Патрульные задержали мужчину и оцепили место происшествия. К счастью, при инциденте никто не пострадал.

