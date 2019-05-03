Калинина вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина поборется за место в полуфинале турнира ITF в Чарльстоне (США).



В теннисном противостоянии за выход в 1/4 финала турнира Live to Play - LTP $100K четвертый номер посева Ангелина Калинина победила обладательницу wild card Алишу Паркс из США. Об этом сообщает БТУ.



Поединок Калинина — Паркс продолжался менее полутора часов и закончился со счетом 6:2, 6:4. Во втором сете украинка проигрывала со счетом 1:3 с брейком, после чего выиграла 5 из 6 следующих геймов.



Соперницей Ангелины Калининой в четвертьфинале турнира в Чарльстоне станет также обладательница wild card американка Эмма Наварро.



Турнир Live to Play - LTP $100K (ITF World Tennis Tour) на зеленом грунте с призовым фондом 100 тыс. долларов продлится в Чарльстоне до 5 мая.



