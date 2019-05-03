Роналду остался без автомобиля будущего

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не покупал Bugatti Voiture Noire. Об этом TMZ Sports сообщил представитель футболиста.



1 мая в прессе появились сообщения, где утверждалось, что владельцем Bugatti Voiture Noire стал 34-летний форвард. По разным оценкам, покупка якобы обошлась игроку в сумму от 11 миллионов до 19 миллионов евро. Представители Роналду данную информацию опровергли.



Впервые модель Voiture Noire была представлена на выставке в Женеве в марте 2018-го. Двигатель мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил позволит машине развивать скорость до 420 километров в час.



Voiture Noire находится в стадии разработки. Автомобиль поступит в продажу только в 2021 году.

