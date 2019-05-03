Омелян предлагает Hyundai наладить производство электрокаров в Украине

Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Украине Ли Янг Гу предложил рассмотреть возможность размещения мощностей компании Hyundai в Украине.



Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, встреча состоялась в связи с завершением дипломатической миссии Ли Янг-Гу в Украине.



В частности отмечается, что министр пригласил корейскую сторону рассмотреть возможности размещения мощностей компании Hyundai в Украине.



«Мы рассматриваем компанию Hyundai как потенциального партнера для производства электрокаров в Украине. Линейка электрокаров Hyundai является очень интересной и конкурентной, рынок в Украине и в Европе развивается стремительно, поэтому это направление сотрудничества является крайне перспективным », - сказал он.



Омелян также отметил, что пассажирские поезда Hyundai уже хорошо зарекомендовали себя в Украине, и это является хорошим основанием для дальнейших переговоров Укрзализныци с Hyundai о расширении сотрудничества.



Ли Янг Гу, со своей стороны, выразил пожелание компании Hyundai принять участие в тендере ЕБРР на строительство Харьковского метрополитена.



Также он положительно оценил высокую динамику двусторонних отношений в сфере транспорта и инфраструктуры, поблагодарил министра за качественную совместную работу и заверил Омеляна, что и в дальнейшем останется другом Украины и будет способствовать улучшению отношений между странами.



Омелян выразил благодарность послу за работу в Украине и развитие двустороннего сотрудничества в сфере транспорта между Украиной и Республикой Корея. Министр инфраструктуры отметил, что благодаря двусторонним усилиям корейские компании расширили свое присутствие на украинском рынке.



