У Зеленского заявили, что Донбасс можно вернуть за 5 лет

Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по национальной обороне и безопасности Иван Апаршин заявил, что возвращение Донбасса под контроль Украины может занять пять лет.



Такое мнение он высказал в интервью «Апострофу».



«Относительно возвращения Крыма и Донбасса. Если на сегодняшний день Донбасс – это перспектива на пять лет, то территория Крыма – это перспектива более отдаленная», - сказал Апаршин.



При этом он заявил, что не видит сегодня возможности вернуть украинские территории военным путем.



«Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров. Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года», - заявил советник Зеленского.



Кроме того, по его слова, в случае начала такой операции от Украины отвернуться международные партнеры, которые сейчас ее поддерживают.



«Но как же все-таки обеспечить возвращение этих территорий? Я же понимаю, что поехать сегодня в Москву и договариваться напрямую с президентом Владимиром Путиным – это абсолютно проигрышная ситуация... Я бы сделал все для того, чтобы все-таки Соединенные Штаты были вовлечены в этот процесс. Это позиция мощного игрока, к которому прислушиваются. Мне очень близка позиция Великобритании. Я бы все же начал переговоры относительно миротворческих сил, по поводу их выхода на границу между Украиной и Россией», - отметил он.

