Арена, Космо и Рыбальский: кто скупает Киев?

Пока внимание украинцев было приковано к выборам – в столице произошел мощный передел собственности. Завод «Кузница на Рыбальском», земля на Большой Васильковской 35, 35б, 37, бизнес-центр на Большой Васильковской 39, ТЦ «Арена Сити», сеть аптек «Космо» резко поменяли собственников – и это только то, что попало в публикации официальных СМИ.





За всеми этими сделками всплывает имя бывшего регионала Сергея Тигипко. Того самого, что основал «Приватбанк», командовал штабом Януковича, работал в правительствах Лазоренко, Пустовойтенко, Ющенко, Тимошенко… Список регалий можно продолжать долго.

«НВ Бизнес» сообщил, что Group DF Дмитрия Фирташа продал структурам Сергея Тигипко торгово-офисный центр «Арена Сити». Помещения общей площадью 14 000 кв. м. теперь будут приносить Тигипко прибыль до $50 за квадратный метр в месяц. Отныне посетители ресторанов, магазинов и арендаторы офисов «Арены» будут приумножать и без того немалый капитал человека, ухитряющегося с 90-ых годов оставаться на плаву при любой власти.

«Ліга.Бізнес» рассказала о покупке страховой компанией ТАС Сергея Тигипко бизнес-центра на Большой Васильковской, 39 с земельным участком 0,26 га. Продавцом выступил государственный Укргазбанк. Соседний участок земли по адресу Большая Васильковская 35, 35б, 37 также отошел тому же олигарху. На площади в 0,44 га ранее планировалось строительство гостиничного комплекса.

Delo.ua опубликовало новость об очередной покупке группой Сергея Тигипко ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском».

Пресс-служба завода сообщила, что была достигнута «договоренность о продаже акций отечественному бизнесмену». В то же время издание «Хвиля» еще в 2016 году сообщило о «покупке» Страховой группы ТАС кипрской компанией. Другие активы «отечественного бизнесмена» имеют ту же оффшорную прописку и налоги Украине, соответственно, не платят. Ранее «Кузня на Рыбальском» принадлежала Петру Порошенко и Игорю Кононенко. По сообщению УНИАН, на месте завода Тигипко вместе с девелоперской компанией City One Development Валерия Кодецкого планирует реализовать масштабный проект Lipki Island: офисный центр класса «А» арендной площадью порядка 50 000 кв. м. и 36 домов от 2 до 30 этажей на 6 200 квартир.

Также с именем Тигипко, всплывающим за рядом кипрских компаний, связывают скандальное строительство на улице Антоновича 136-138, где собирались возвести 115-метровую многоэтажку, что является грубым нарушением градостроительных норм. Сколько еще подобных сделок осталось «за кадром» – никто не знает.

Слабые попытки противодействия все же предпринимаются. Недавно по СМИ прошла новость, что Антимонопольный комитет оштрафовал на 55 млн грн группу «ТАС» за покупку завода «Днепрометиз», прошедшую с нарушением законодательства. Впрочем, ВВС рассказало поучительную историю про то, как Сергей Тигипко нарушил решения Высокого суда Лондона, помогая своей дочери вывезти детей, граждан Британии, в Киев. Так что нарушение украинского законодательства – не предел.

Кому принадлежит Киев? Вряд ли киевлянам. Теперь, заходя в магазин, аптеку, ресторан – есть большая вероятность того, что наши деньги пополнят капиталы человека, известного фразой, произнесенной перед луганскими сбушниками накануне войны: «Держитесь, мужики – через 2 месяца мы в России». И лучшие киевские ТРЦ, гостиницы (Radisson Blue, купленный у россиян за 10$ млн, например) и бизнес-центры принадлежат не украинцам. Кому мы отдаем свою столицу? Думайте.