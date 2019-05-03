Суркисы намерены подать иск к Порошенко в Англии – Коломойский

Братья Григорий и Игорь Суркисы готовят иск в английский суд к президенту Украины Петру Порошенко из-за якобы несостоявшейся сделки по продаже главе государства около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1", сообщил совладелец телеканала Игорь Коломойский.



"Порошенко вел переговоры с Суркисами. Это будет предметом иска к Порошенко, как только он перестанет быть президентом. Это то, что я знаю точно, что готовится к нему иск в Англии… От Суркисов", – заявил он в интервью Bihus.Info.



Как утверждает бизнесмен, в феврале 2016 года П.Порошенко "вышел на сделку с Суркисами". "Переговоры велись где-то с февраля между Суркисами и Порошенко, ну, его представителями. Адвокаты уже работали. Он хотел купить у них 25%, а затем договариваться со мной, чтобы я ему продал еще 25%. И быть на "Плюсах" 50 на 50", – пояснил совладелец телеканала.



По его словам, на тот момент уже происходил поиск финансирования для сделки, сумма которой оценивалась в $240-250 млн.



Ранее И.Коломойский утверждал, что П.Порошенко отказался от сделки по покупке пакета акций указанного телеканала у братьев Суркисов, так как бывшая на тот момент главой Нацбанка Валерия Гонтарева якобы убедила президента в том, что контроль над телеканалом можно будет получить благодаря национализации ПриватБанка.



Бизнесмен добавил, что в настоящее время у него и у И.Суркиса находится примерно по 25% акций "1+1", еще 7,5% акций принадлежит менеджменту и журналистам, которые после национализации ПриватБанка решили таким образом реализовать свои опционы.



"У них были опционы. Когда состоялась национализация, они решили реализовать эти опционы, чтобы эти акции никому другому не достались", – сказал И.Коломойский.

