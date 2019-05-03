«Правила выживания»: как выбрать качественные сосиски?

В воскресенье, 5 мая, в 20:30 на «Интере» выйдет новый спецвыпуск ток-шоу «Правила выживания». В этой программе зрители узнают, на что обращать внимание при выборе сосисок и почему этот продукт не стоит включать в рацион детского питания.

Сосиски – любимая еда всех, кто хочет быстро, вкусно и сытно перекусить. Но всегда ли полезен такой перекус, особенно детям? Многое зависит от качества продукта и способа его приготовления. С помощью современных технологий, используя всевозможные добавки и заменители, недобросовестные производители без особых усилий могут обмануть покупателей.

Что на самом деле входит в состав молочных сосисок? Почему одни разогреваются без проблем, а другие в процессе приготовления увеличиваются почти вдвое? В чем разница между обычными молочными сосисками и детскими? Чем на самом деле мы кормим своих детей?

« Согласно классической рецептуре, молочная сосиска должна состоять из говядины, свинины и сухого натурального молока, – рассказывает эксперт Юрий Павлюченко, доцент кафедры товароведения и экспертизы пищевых продуктов . – Однако в большинстве случаев вместо качественной сосиски мы покупаем фальсификат, в котором производители заменяют сухое молоко сывороткой, мукой, манкой или вареным рисом, а мясо – продуктами механической обвалки, получаемыми из костей, шкурок, жил и тому подобного. И добавляют синтетические загустители, ароматизаторы, красители, усилители вкуса. Чтобы уменьшить себестоимость продукции и получить прибыль, технолог может сделать вкусную сосиску и вовсе без мяса. Правда, такой продукт не принесет пользы нашему здоровью. Помните: качественная сосиска имеет светло-розовый или светло-бежевый цвет, а при отваривании не теряет форму и не окрашивает воду. Если ее бросить в воду, она должна утонуть ».

Как должна выглядеть свежая и качественная молочная сосиска? Что должно быть в ее составе? Чем могут быть опасны для здоровья химические примеси в составе сосисок? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; директор Центра независимых потребительских экспертиз Валентин Безрукий; микробиолог Оксана Вольская; врач-педиатр Анна Горбань; доцент кафедры товароведения и экспертизы пищевых продуктов Юрий Павлюченко; адвокат Вадим Прокопенко. В студии ток-шоу «Правила выживания» своим опытом поделится звездный эксперт выпуска – радиоведущая Анна Свиридова.

« Сосиски – не самый полезный продукт, но это вкусно, и иногда хочется разнообразить свое питание, – считает радиоведущая Анна Свиридова . – Главное – научиться отличать качественное от некачественного, чтобы сделать свою жизнь безопаснее. Я – за ответственное потребление. Программа «Правила выживания» нужна, прежде всего, для того, чтобы повысить уровень сознания потребителей. Начните с себя: не покупайте некачественный товар, интересуйтесь его составом, задавайте вопросы продавцу. Лучше не купить продукт, чем накормить семью товаром низкого качества ».

Смотрите спецвыпуск ток-шоу «Правила выживания» в это воскресенье, 5 мая, в 20:30.

Не пропустите новые выпуски ток-шоу «Правила выживания» – со вторника по пятницу в 14:45 и по воскресеньям в 20:30 на телеканале «Интер». Кроме того, все выпуски ток-шоу «Правила выживания» смотрите на YouTube-канале проекта.