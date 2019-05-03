Порошенко пообещал пограничникам 24 современных вертолета

Для пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета. Об этом во время выступления посвященном 101-й годовщине создания пограничного ведомства Украины сказал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНН.



"Для пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета. В стране реализуется 18 совместных международных проектов, касающихся совершенствования охраны границы", - сказал глава государства.



Также он напомнил, что развернуто Региональное управление Морской охраны, а корабельно-катерный состав пополнен новым катером Морской охраны типа UMC-1000.



"В этом году ожидаем заключения договоров на строительство 22 современных кораблей патрульного класса", - сообщил Порошенко.

