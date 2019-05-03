Украинцы начали менять мобильных операторов, сохраняя номер

По состоянию на полдень 2 мая в Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) поступило 455 заявок на изменение мобильного оператора с сохранением номера. Об этом сообщает пресс-служба УГЦР.



"На 12:00 2 мая поступило 455 заявок на перенос номера, зарегистрированные в централизованной базе УГЦР", - отмечают в УГЦР.



Уже детальная информация о переносе мобильных номеров появится после 6 мая.



Ранее сообщалось, что с 1 мая украинцам разрешили менять оператора без смены номера. Мобильные операторы Украины запустили услугу по переносу номеров.

Напомним, абонентов мобильной связи в Украине в 2018 году насчитывали около 54,7 млн - более чем на десять миллионов больше, чем населения страны.

