Киев планирует построить центр защиты животных

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект строительства центра защиты животных в Дарницком районе, прошедший экспертизу ООО "Украинская межрегиональная строительная экспертиза", говорится в сообщении на сайте КГГА.



Согласно распоряжению горадминистрации №732 от 23 апреля 2019 года, общая сметная стоимость проекта составляет 157,6 млн грн, реализовать его предполагается за 3 года и 3 месяца четырьмя пусковыми комплексами.



В частности, в течение первых 17 месяцев запланировано построить 4-этажную ветеринарную больницу, рассчитанную на одновременный прием 55 кошек и 108 собак, 3-этажный карантинный блок на 100 животных, а также трансформаторную подстанцию и котельную.



В течение следующих 8 месяцев намечено обустроить отель вместимостью 38 собак и 22 кошек, в третью очередь – построить приют для 120 кошек, а в четвертую - вольеры для содержания 547 собак.



Предполагается, что в центре будет создано 193 рабочих и 30 волонтерских мест.



Как отметили в КГГА, финансирование работ будет осуществляться за счет бюджетных средств в рамках Программы экономического и социального развития г.Киева на 2018-2020 годы.



ООО "Украинская межрегиональная строительная экспертиза" (Киев) зарегистрировано 1 августа 2014 года, его конечный бенефициарный владелец и руководитель - Наталья Калашникова, уставный капитал - 4 тыс. грн. Среди клиентов компании указан агрохолдинг МХП.



Согласно данным системы ProZorro, в конце 2017 года коммунальное предприятие "Киевская городская больница ветеринарной медицина" отобрала на тендере для проектных работ по строительству этого объекта ООО "Фин-Инвест Групп", предложившую 999,9 тыс. грн за свои услуги.

