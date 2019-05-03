Малая приватизация принесла госбюджету первый миллиард гривен

Продажа объектов «малой» приватизации через прозрачные электронные аукционы в системе «Prozorro.Продажи» за 9 месяцев с ее старта уже принесла государству более 1 млрд грн дохода, сообщил министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко.



По его словам, за указанное время было проведено 808 аукционов в системе «Prozorro.Продажи», на которых продано 552 объектов государственной собственности, выставленные на аукцион Фондом государственного имущества и органами местного самоуправления.



В частности, продажа объектов недвижимого имущества принес 826 млн гривен, имущественных комплексов – 103 миллиона, корпоративных прав - 101 млн, транспортного оборудования на 29,5 миллиона, промышленной техники на 10 млн.



«Есть вот такие рекорды «малой» приватизации: самый дорогой успешно проданный лот – 57 млн ​​грн за пакет акций «Тернопольского радиозавода «Орион»; самый дорогой выставленный лот – 50 млн грн за помещение во Львове на площади Рынок общей площадью 481 кв. м; наибольший рост цены – 80000% за хозяйственное помещение общей площадью 65 кв. м в Хмельницкой области», - добавил министр.



Между тем, Саенко отметил, что, к сожалению, «большая» приватизация до сих пор все еще заблокирована судом.



В январе 2018 года принят новый Закон о приватизации государственного и коммунального имущества, который значительно упростил порядок продажи государственного имущества, сделал его более прозрачным и открытым. Законом предусмотрено разделение всех объектов, подлежащих приватизации по стоимости активов на малой приватизации (стоимость активов до 250 млн гривен) и на большой приватизации (стоимость активов - более 250 млн ривен).

