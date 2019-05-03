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- Киевский суд оштрафовал родителей школьников, которые занимались буллингом одноклассника
Киевский суд оштрафовал родителей школьников, которые занимались буллингом одноклассника
Оболонский районный суд г.Киева назначил штраф размере 850 грн родителям двоих школьников, которые травили своего одноклассника.
Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции г.Киева, с заявлением в полицию обратились родители ученика 4-го класса, которые сообщили, что двое одноклассников издеваются над их сыном: унизительно шутят, оскорбляют, провоцируют драки и портят школьные вещи. Из-за этого мальчик категорически отказывался ходить в школу.
Работники сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции посетили школу, в которой учатся дети, и провели беседу с участниками конфликта и их одноклассниками.
"Правоохранители установили, что издевательства продолжались в течение четырех месяцев. Учитывая все обстоятельства, полицейские составили два административных протокола на родителей виновников", - сказано в сообщении.
Оболонский райсуд г.Киева привлек родителей несовершеннолетних обидчиков к административной ответственности по ч.3 ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях, и назначил им штраф в размере 850 гривен.