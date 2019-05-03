Киевский суд оштрафовал родителей школьников, которые занимались буллингом одноклассника

Оболонский районный суд г.Киева назначил штраф размере 850 грн родителям двоих школьников, которые травили своего одноклассника.



Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции г.Киева, с заявлением в полицию обратились родители ученика 4-го класса, которые сообщили, что двое одноклассников издеваются над их сыном: унизительно шутят, оскорбляют, провоцируют драки и портят школьные вещи. Из-за этого мальчик категорически отказывался ходить в школу.



Работники сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции посетили школу, в которой учатся дети, и провели беседу с участниками конфликта и их одноклассниками.



"Правоохранители установили, что издевательства продолжались в течение четырех месяцев. Учитывая все обстоятельства, полицейские составили два административных протокола на родителей виновников", - сказано в сообщении.



Оболонский райсуд г.Киева привлек родителей несовершеннолетних обидчиков к административной ответственности по ч.3 ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях, и назначил им штраф в размере 850 гривен.

