Раде предложили назначить инаугурацию на 19 мая

В Верховной Раде Украины в пятницу, 3 мая, зарегистрирован проект постановления о проведении 19 мая инаугурации президента Владимира Зеленского. Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины (19 мая 2019) за №10270 подал внефракционный народный депутат Сергей Мищенко.



В случае принятия постановления и инаугурации 19 мая у новоизбранного президента появится возможность распустить нынешний состав Рады: закон позволяет это сделать до 27 мая (не позднее, чем за шесть месяцев до окончания полномочий действующего парламента).



Напомним, ранее сегодня были официально опубликованы результаты выборов президента Украины 2019 года.

