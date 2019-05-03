Раде предложили назначить инаугурацию на 19 мая
В Верховной Раде Украины в пятницу, 3 мая, зарегистрирован проект постановления о проведении 19 мая инаугурации президента Владимира Зеленского. Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины (19 мая 2019) за №10270 подал внефракционный народный депутат Сергей Мищенко.
В случае принятия постановления и инаугурации 19 мая у новоизбранного президента появится возможность распустить нынешний состав Рады: закон позволяет это сделать до 27 мая (не позднее, чем за шесть месяцев до окончания полномочий действующего парламента).
Напомним, ранее сегодня были официально опубликованы результаты выборов президента Украины 2019 года.
Источник: Корреспондент
16:59