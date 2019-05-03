На «Интере» – две кинопремьеры: «Выжить среди волков» и «Любовь и страсть. Далида»

В пятницу и субботу на телеканале «Интер» – премьеры сразу двух нашумевших фильмов. Впервые на украинском ТВ – французский байопик «Любовь и страсть. Далида» о всемирно известной певице и драма «Выжить среди волков» о девочке, которая в годы войны осталась без родителей и нашла приют в стае волков.

Сегодня, 3 мая, в 21:00 в эфире «Интера» – премьера фильма «Выжить среди волков»(оригинальное название – Survivre avec les loups) режиссера Веры Бельмон. Главную роль в картине сыграла 9-летняя Матильда Гоффар.

История разворачивается в 1941 году. Главная героиня – 4-летняя девочка Маша, наполовину еврейка, наполовину русская. Ее семья ищет спасения в Бельгии, но родителей девочки нацисты все же депортируют из страны. Маша остается совершенно одна. Чужие люди, на плечи которых ложится забота о ребенке, не особенно беспокоятся о ее благополучии. Девочка быстро понимает, что никто, кроме нее самой, не поможет ей выжить. Маленькая Маша в одиночку отправляется на поиски родителей. И только среди волков она находит приют и истинную заботу: выжить ей помогают именно хищники.

В основе сюжета «Выжить среди волков» – бестселлер бельгийской писательницы Миши Дефонсеки «Миша: Воспоминания о годах Холокоста». Изначально автор назвала свою работу автобиографией еврейской девочки, выжившей в годы Холокоста. В феврале 2008 года Дефонсека признала, что опубликованные материалы являются вымыслом. В действительности писательница родилась в 1937 году в католической семье в одном из пригородов Брюсселя. Ее настоящее имя – Моник де Вэль. Родители Миши в годы Второй Мировой войны участвовали в сопротивлении, за что были арестованы и убиты нацистами. Сама Дефонсека после войны обосновалась в Париже, вышла замуж, а в 1988 году вместе с супругом переехала в США. Кстати, за обман судамериканского штата Массачусетс обязал бельгийскую писательницу выплатить издателю ее фиктивной автобиографии штраф в размере 22,5 млн долларов.

А в субботу, 4 мая, в 20:30 «Интер» покажет премьеру нашумевшей биографической драмы «Любовь и страсть. Далида» (оригинальное название – Dalida). Это история французской певицы итальянского происхождения Иоланды Джильотти, известной под псевдонимом Далида, которая стала легендой в начале 1950-х.

Далида была рождена, чтобы стать звездой. Она обладала магической красотой и невероятным голосом. Она ворвалась на музыкальный Олимп и завладела сердцами всего мира. Но слава и деньги не принесли ей счастья. Всю жизнь она искала настоящую любовь и ради нее пожертвовала всем.

Режиссер фильма Лиза Алуэлос является большой фанаткой творчества Далиды: «Мне кажется, есть люди, которые с самого рождения осознают особенность своей судьбы. И Далида относится именно к этой категории».

На роль главной героини претендовали более 200 актрис, но в итоге она досталась Свеве Алтиви. На момент прослушивания Свева не говорила по-французски, но ей все же удалось произвести впечатление на съемочную группу и режиссера. Для роли Далиды актриса в кратчайшие сроки выучила французский, научилась петь и танцевать. А во время съемок каждый день по несколько часов проводила у гримеров, которые делали ее максимально похожей на Далиду: надевали парик, накладывали специальный грим с использованием протезов зубов и специальной накладки на нос.

«Я знаю все итальянские песни Далиды, – рассказывает Свева. – Играя певицу, я как будто была постоянно рядом с ней. Мне всегда хотелось сыграть такую чувственную женщину, обладающую невероятным шармом. Моя мечта сбылась».

Съемки картины «Любовь и страсть. Далида» проходили во Франции, Италии и Марокко.

Не пропустите – телепремьеры двух нашумевших фильмов о сильных духом людях – 3 и 4 мая на телеканале «Интер».