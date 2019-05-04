Порошенко отправил в отставку начальника Службы безопасности президента Украины

Петр Порошенко уволил с должности замначальника Управления государственной охраны, начальника Службы безопасности президента Украины Юрия Федорова. Указ от 3 мая 2019 года был обнародован на сайте главы государства.



"Уволить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в тексте указа № 179/2019.



Известно, что Юрию Федорову 44 года, он служил в Управлении государственной охраны Украины с 1995 года. На должность главы Службы безопасности президента был назначен в 2014 году, заменив уволенного и. о. президента Александром Турчиновым Константина Кобзаря.

