Опубликованы кадры очередей за российскими паспортами в Донецке

Опубликовано видео, снятое перед зданием миграционной службы в самопровозглашенной ДНР. Очередь из желающих получить российское гражданство жителей республики выстроилась еще до начала приема документов. К девяти часам утра у здания МВД уже стояли более 80 человек.

"Пришел в начале шестого утра, уже был девятым. Для чего мы встали-то в 2014-м? Чтобы стать частью нашей большой родины. <...> Россия — наш большой дом", — рассказал один из жителей Донецка.



Принимать заявления на получение российского паспорта будут уполномоченные лица в ДНР и ЛНР, а затем документы отправят на рассмотрение в Ростовскую область. Предполагается, что вся процедура оформления займет до трех месяцев.

По информации МВД, жители самопровозглашенных республик смогут получить российское гражданство, не отказываясь от украинского.



На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Это связано с ситуацией с правами человека в Донбассе, которая, по мнению президента, перешла все границы.



В ответ на недовольство киевских властей Путин заметил, что подобная практика существует в других странах: в частности, в Польше, Венгрии и Румынии.



Постпред России при ООН Василий Небензя также подчеркнул, что сотни тысяч жителей ЛНР и ДНР запросили российское гражданство еще до указа Путина.



