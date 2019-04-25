На сайте Рады появилась петиция с требованием отменить языковой закон

На сайте Верховной Рады Украины появилась петиция "О приостановлении решения Верховной Рады Украины о принятии проекта Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой народным депутатам предлагается отменить решение относительно Закона о статусе госязыка.

Документ опубликован от имени директора Института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной Елены Бережной, а также координатора движения "Защитим русский язык в Украине" Андрея Иванова.



Как отмечено в петиции, закон о защите госязыка может привести к нарушению отдельных статей Конституции Украины и норм Европейской Хартии о региональных языках.



"Шокированы принятием Верховной Радой Украины решения о принятии в целом проекта Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", считаем, что он нарушает статьи 10, 24, 34, 53 Конституции Украины, которые гарантируют равные права всем гражданам Украины, независимо от их языковой принадлежности, а также нормы Европейской хартии о региональных языках, является дискриминационным для русскоязычных граждан и других граждан меньшинств, в том числе жителей Закарпатья", - говорится в документе.



Также были перечислены требования к украинским нардепам в связи с принятием вышеуказанного закона.



"На основании вышеупомянутого требуем от депутатов Верховной Рады Украины:



1. Проголосовать за поддержку проекта постановлений Верховной Рады:



- за основу Постановление об отмене решения Верховной Рады Украины от 25 апреля 2019 о принятии в целом проекта Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" № 5670-д-П от 25.04.2019 (или альтернативных проектов);



2. Отменить решение Верховной Рады Украины от 25 апреля 2019 о принятии во втором чтении и в целом проект Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".



3. Запретить председателю Верховной Рады Украины Парубию А.В. подписывать проект Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" до истечения срока, установленного законодательством для сбора подписей в поддержку этой электронной петиции".



Петиция была опубликована на веб-сайте украинского парламента 2 мая.

