Отец Гандзюк намерен подать в суд на Луценко

Отец убитой экс-советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк намерен подать в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко за публикацию протоколов судебно-медицинского исследования тела его дочери.



"В интернете протоколы судебно-медицинского исследования тела Кати. Я не хочу, чтобы полмира читало, какой у Кати был мозг, печень, почки. Я имею на это право. Это аморально, дико, недопустимо", - написал на своей странице в Facebook отец Гандзюк в пятницу.



По его словам, авторами "слива" являются генпрокурор Луценко и его помощник Иван Черевко.



"А вы хотели бы, чтобы в интернете опубликовали гинекологическое состояние ваших жен или результат пальцевого исследования ваших предстательных желез?" – спросил у пользователей соцсети Виктор Гандзюк. По его мнению, данный факт является разглашением материалов досудебного расследования.



Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают председателя областного Херсонского совета Владислава Мангера.

