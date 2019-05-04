В ближайшие сутки будет дождливо и тепло

На Украине в ближайшие сутки в западных областях ожидается влажная и умеренно теплая погода, на остальной территории – тепло и колебание относительной влажности воздуха, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях прогнозируются дожди, днем на крайнем западе – местами значительные дожди, в северных и местами центральных областях ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, местами грозы...

...на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, утром и днем на Украине, кроме восточной части, местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 7-12°, днем 19-24°, в западных областях 14-20°.



В Киеве 5 мая ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков, температура ночью 9-11°, днем 21-23°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 мая самая высокая температура днем была 30,2° в 2018 году, самая низкая ночью -0,7° в 1908 году.



На Украине 6 мая временами ожидаются дожди, местами грозы, лишь в восточной части – без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.



Температура в западных областях ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 15-20°, в восточной части 21-26°.



В Карпатах прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.



В Киеве 6 мая ночью без существенных осадков, днем дожди, местами грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 17-19°.

