На встрече с Зеленским из парламентариев самым вменяемым был Новинский

Первый инсайд со встречи глав фракций с Зеленским «слил» известный отечественный блогер Михаил Чаплыга. По его мнению, наиболее вменяемым и конструктивным на встрече с Зеленским был... Новинский! Блогер отметил, что глава фракции Оппоблока пытался урезонить «истеривших представителей» от БПП, НФ и Самопощи. При этом «даже повышал голос что б заткнуть этих товарищей. Новинский жестко требовал что бы не нарушалась конституция и... что очень важно для меня... настаивал не идти на выборы по старому закону. Судя по косвенным слухам, Зеленский был сим весьма впечатлен и оценил степень вменяемости всех присутствовавших», написал Чаплыга.

Также он сообщил, что будущий президент «был удивлен открытым неуважением правящего большинства (их лидеры просто проигнорили встречу, хотя о встрече было известно за сутки. Видимо неделька с 14-го числа будет весьма жаркой...»

Напомним, что 4 мая Владимир Зеленский встретился с главами фракций ВР и обсудил дату инаугурации, а также, что по словам Вадима Новинского, прокомментировавшего ход встречи для журналистов, наступление мира в Украине и изменение избирательного законодательства.