При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек из 78 находившихся на борту

Следственный комитет располагает данными о 37 выживших из 78 человек, находившихся на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом журналистам сообщила в воскресенье официальный представитель СК Светлана Петренко.



"На борту авиалайнера, следовавшего рейсом Москва - Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сказала она.



Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.



Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево - попадание молнии, сообщили ТАСС в экстренных службах.



"Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", - сказал источник.

