Цена на нефть упала ниже $70 за баррель

Мировые цены на нефть эталонных марок резко снизились на фоне заявления президента США Дональда Трампа о новом повышении пошлин на китайские товары. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 6 мая.



Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:30 по Киеву упали на $1,51 (2,13%) – до $69,34 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $1,37 (2,21%) – до $60,57 за баррель.



Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $8,77 в пользу Brent.

