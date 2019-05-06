Задолженность по зарплате в частном секторе достигает более 2 миллиардов гривен

Общая задолженность по выплате заработной платы на предприятиях государственной формы собственности составляет около 5 млн гривен, а вот долги по выплате в частном секторе достигают более 2 миллиардов гривен. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН рассказал председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега.



"Сегодня это (задолженность по зарплате на предприятиях бюджетной сферы - ред.) около 5 млн гривен, в нескольких областях, в Черкасской и Закарпатской, в области образования и медицины. В прошлом году остро стоял вопрос выплат в медицинской сфере в Ивано-Франковской области в горных районах. Там в доходило до забастовок, пикетов и перекрытия дорог. Мы пытаемся повлиять на ситуацию общаясь с руководством предприятий, где возникает эта задолженность. Но в бюджетной сфере, понятно, что больше чем прийти поговорить (с руководством - ред.), провести инспекционную беседу и, возможно, еще привлечь к ответственности руководителя, мы повлиять не можем, поскольку финансирование идет из государственного бюджета", - рассказал Чернега.



В то же время он отметил, что процесс погашения долгов на предприятиях государственной сферы динамичен: "Долги гасятся, то есть, где-то они возникают, а в некоторых предприятиях они гасятся и слава Богу. Мы можем решать этот вопрос обращениями в Комиссию по вопросам погашения задолженности по заработной плате ( комиссия при Министерстве социальной политики), мы ведем этот мониторинг и стараемся таким образом повлиять на ситуацию путем использования различных способов, в основном используя привентивные меры".



По словам главы Гоструда на сегодня в Украине уже более 2 миллиардов задолженности по выплате заработной платы в частном секторе, из них 700 000 000 - это задолженность, которая тянется на протяжении 10 - 15 лет предприятиями должниками-банкротами.



"Сейчас, к сожалению, рост долгов продолжается на частных предприятиях из-за отсутствия определенного рода заказов, отсутствие оборотных средств. Есть неприятные случаи, когда владелец или директор предприятия решает для себя эти вопросы: средства поставить на счет, орудовать ими, наращивать проценты, а людям долги не платить. Тогда мы очень жестоко принимаем меры, результаты проверок предоставляем в правоохранительные органы и те открывают на них уголовные дела. Были случаи, когда именно за долги (по заработной плате - ред.) садили за решетку", - рассказал он.



Чтобы избежать таких радикальных мер, как заключение из-за задолженности по выплате зарплаты, в Гоструда применяют превентивные меры: разъяснение, проведение круглых столов и информирования бизнеса, в том числе и частного, о том, что такая задолженность может нести за собой определенную ответственность, а нарушение выплаты заработной платы влечет за собой штраф 10 минимальных заработных плат - это больше 40 000 гривен за одного работника.

