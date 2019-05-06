Апелляционный суд отказался снимать арест с активов Коломойского

Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку в удовлетворении жалобы о снятии ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.



Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные судебного реестра.



Суд сохранил арест активов, которые были переданы "приватовцами" в ипотеку/залог для НБУ как обеспечение долгов Приватбанка по рефинансированию.



Под арест попали почти 1,3 тыс единиц железнодорожного подвижного состава, зерновой терминал "Бориваж", завод "Биола", офисное здание в г. Киеве, которое арендует телеканал "1+1", самолет Boeing 767-300, ангар для обслуживания самолетов, 34 земельных участка в Одесской области, а также многочисленная недвижимость.



В ходе судебного процесса НБУ настаивал, что февральский арест "приватовских" активов подлежит отмене, учитывая, что Печерский райсуд Киева в 2017 году уже накладывал арест на то же имущество.



Кроме этого, повторный арест активов Коломойского "делает невозможным осуществление удовлетворения его требований за счет предмета ипотеки (залога), в том числе путем реализации внесудебного способа обращения взыскания".

