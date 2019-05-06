Рубан вернулся в Украину – адвокат

Экс-руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан вернулся на территорию Украины еще до Пасхальных праздников. "Он вернулся в Украину еще до Пасхи", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Валентин Рыбин. Ранее , 26 апреля в Генпрокуратуре сообщили, что освобожденный судом из-под стражи В.Рубан покинул территорию Украины.



Источник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сообщил, что В.Рубан вылетел из Украины в Польшу 21 апреля.



Как сообщалось, народного депутата Украины Надежду Савченко и В.Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен. Соответствующее решение было принято судом в ночь на 16. апреля.



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил , что ГПУ настаивает на достаточности доказательств в совершении преступлений Н. Савченко В. Рубана и их освобождение из-под стражи не будет означать снятие с них обвинения.



Как известно, Н.Савченко подозревается правоохранительными органами в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года. 23 апреля текущего года она пришла в Раду на работу.



В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его. В.Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

