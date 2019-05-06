Названы основные версии катастрофы Superjet в Шереметьево

Следственный комитет рассматривает несколько версий катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево.



Одной из версий стала «недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта».



Также следствие рассматривает версии, согласно которым катастрофа произошла из-за неисправности самолета или неблагоприятных метеоусловий.



На борту воздушного судна во время аварийной посадки находились 78 человек, в том числе трое детей и пятеро членов экипажа. После посадки эвакуировали 33 пассажиров и четырех членов экипажа. Поиски других пассажиров продолжаются, отметили в СК.

